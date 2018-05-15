На границе сектора Газа погибли почти 60 человек - участников протестов - и свыше двух с половиной тысяч пострадали в столкновениях с израильской армией.
США: "Израиль имеет право на самозащиту"
США: "Израиль имеет право на самозащиту"
Премьер-министр Израиля назвал действия военных самозащитой от радикальной группировки ХАМАС, контролирующей Газу. Проект резолюции с с осуждением происходящего и требованием независимого расследования столкновений, предложенный Кувейтом, был заблокирован американским постпредом при ООН.
По мнению Белого Дома, ответственность лежит не на Израиле.
то заявил Радж Шах, официальный представитель американской администрации: "Ответственность за трагическую гибель людей несет Хамас, поскольку насилие цинично спровоцировали боевики палестинской группировки, а у Израиля есть неотъемлемое право на самозащиту".
То же слово - "трагедия" - употребил в беседе с прессой и посол Палестины при ООН Риад Мансур: "Они празднуют беззаконные действия, в то время как Израиль убивает мирных палестинцев".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что ЕС ожидает от всех сторон конфликта сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации, которая может привести к еще большему кровопролитию, и как следствие, к новым человеческим жертвам.