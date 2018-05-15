Махмуд Аббас: "Это не посольство, а поселение"

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим в столкновениях, которые произошли на границе сектора Газа. Он также заявил, что перевод и открытие американского посольства в Иерусалиме означает, что никаких переговоров по мирному урегулированию, если и когда администрация Трампа выступит с таким предложением, он вести не будет.