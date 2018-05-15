Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим в столкновениях, которые произошли на границе сектора Газа. Он также заявил, что перевод и открытие американского посольства в Иерусалиме означает, что никаких переговоров по мирному урегулированию, если и когда администрация Трампа выступит с таким предложением, он вести не будет.
Махмуд Аббас: "Это не посольство, а поселение"
Махмуд Аббас: "Это не посольство, а поселение"
"Это никакое не посольство, это поселение, это форпост США. У нас имеются израильские поселения, а сейчас, сделав этот шаг, американцы поддержали их и сами стали форпостом в Восточном Иерусалиме", - подчеркнул он.
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил "насилие израильской армии, направленное против манифестантов".
Со своей стороны, движение Хамас и один из его руководителей Халиль Аль-Хайа заявил, что сопротивление, как это было названо, "сионистской агрессии" будет только расти, и что молча смотреть на происходящее никто не собирается.
Постпред Палестины в ООН потребовал экстренно созвать Совет Безопасности, и призвал международное сообщество вмешаться в происходящее.