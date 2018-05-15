Работа "Лежащая обнаженная", принадлежащая кисти художника, который голодал и которому не на что было купить краски, была продана на аукционе дома Sotheby's за сумму, превышающую 157 миллионов долларов.
Очень дорогая нагота
Очень дорогая нагота
Полотно Модильяни стало одним из самых дорогих за все время существования таких торгов.
А именно этот холст увеличил свою цену пятикратно за последние 15 лет.
Со стоимостью полотен Амедео Модильяни могут состязаться лишь те, что были написаны его соотечественником Леонардо и его современником Пикассою
Имя нынешнего покупателя Sotheby's не раскрывается.