Срочная новость

Срочная новость

США

Очень дорогая нагота

Сейчас воспроизводится:

Очень дорогая нагота

Очень дорогая нагота
Размер текста Aa Aa

Работа "Лежащая обнаженная", принадлежащая кисти художника, который голодал и которому не на что было купить краски, была продана на аукционе дома Sotheby's за сумму, превышающую 157 миллионов долларов.

Полотно Модильяни стало одним из самых дорогих за все время существования таких торгов.

А именно этот холст увеличил свою цену пятикратно за последние 15 лет.

Со стоимостью полотен Амедео Модильяни могут состязаться лишь те, что были написаны его соотечественником Леонардо и его современником Пикассою

Имя нынешнего покупателя Sotheby's не раскрывается.

Больше по теме