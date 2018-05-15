Служба безопасности Украины обвиняет журналистов национальной редакции РИА Новости в государственной измене. Главный редактор Кирилл Вышинский может остаться под стражей до завершения следствия.
Свобода слова или госизмена?
Свобода слова или госизмена?
Замглавы СБУ Виктор Кононенко рассказал, что «основанием для следственных мероприятий стала оперативная информация о целенаправленной работе Российской Федерации по привлечению журналистов, — я подчёркиваю, граждан Украины, — к проведению подрывной информационной деятельности против нашей страны».
Обыски по делу РИА Новости Украина проходили весь день по разным адресам. Москва восприняла это с возмущением и обвинила Киев в преследовании журналистов за их профессиональную деятельность. Глава российского МИДа Сергей Лавров обратился с жалобой в ОБСЕ:
«Мы уже не раз обращали внимание наших западных коллег и в рамках ОБСЕ и в рамках Совета Европы на то, что они очень сдержанно относятся к подобным выходкам своих подопечных в Киеве. И думаю, что и Соединённые Штаты, и европейские участники ОБСЕ просто обязаны наконец высказаться без двойных стандартов».
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир уже выразил серьёзную обеспокоенность и призвал Киев воздержаться от «необоснованного ограничения работы иностранных журналистов». Россия тем временем направила в украинский МИД ноту протеста.