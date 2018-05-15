Свобода слова или госизмена?

Служба безопасности Украины обвиняет журналистов национальной редакции РИА Новости в государственной измене. Главный редактор Кирилл Вышинский может остаться под стражей до завершения следствия.

Замглавы СБУ Виктор Кононенко рассказал, что «основанием для следственных мероприятий стала оперативная информация о целенаправленной работе Российской Федерации по привлечению журналистов, — я подчёркиваю, граждан Украины, — к проведению подрывной информационной деятельности против нашей страны».

Обыски по делу РИА Новости Украина проходили весь день по разным адресам. Москва восприняла это с возмущением и обвинила Киев в преследовании журналистов за их профессиональную деятельность. Глава российского МИДа Сергей Лавров обратился с жалобой в ОБСЕ:

«Мы уже не раз обращали внимание наших западных коллег и в рамках ОБСЕ и в рамках Совета Европы на то, что они очень сдержанно относятся к подобным выходкам своих подопечных в Киеве. И думаю, что и Соединённые Штаты, и европейские участники ОБСЕ просто обязаны наконец высказаться без двойных стандартов».

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир уже выразил серьёзную обеспокоенность и призвал Киев воздержаться от «необоснованного ограничения работы иностранных журналистов». Россия тем временем направила в украинский МИД ноту протеста.