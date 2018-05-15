Путин за рулем "Камаза" первым проехал по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин дал старт работе автомобильной части Крымского моста, отправившись с нулевого километра во главе колонны строительной техники по мосту в сторону Керчи. Глава государства сам сел за руль "Камаза". В кабине с ним находились двое руководителей стройки - гендиректор компании "СГМ-Мост" Александр Островский и его заместитель Дмитрий Кондаков, организовавший, в частности, сборку арок моста. Всего в составе колонны, во главе которой ехал президент, было порядка 35 машин, среди которых самосвалы, автокраны, цементовозы, цистерны идругая техника, которая использовалась при строительстве моста. Автомобильное движение легкового и общественного транспорта по мосту с обеих сторон будет запущено в среду, 16 мая. Строительство Крымского моста стартовало в разгар кризиса в отношениях между РФ и Украиной и вызвало осуждение стран Запада.