Lafarge обвиняют в преступлениях против человечности

Неправительственные организации обвиняют французскую строительную компанию Lafarge в "cоучастии в преступлениях против человечности". Иски в суд подали ассоциация Sherpa и Европейский центр конституционных прав и прав человека.

С целью обеспечить провоз материалов и сырья, безопасность работникам завода Lafarge, находящегося на севере Сирии, корпорация перечислила около 13 миллионов евро сирийским вооруженным группировкам в период с 2011 по 2015 годы. Выплаты осуществлялись регулярно и через посредников. Расследование по обвинению в "финансировании терроризма" в отношении сотрудников Lafarge было начало еще в прошлом году. Но НПО подозревают, что корпорация к тому же напрямую продавала цемент боевикам ИГИЛ, а значит привлекать к её ответствености нужно по ещё более серьёзным пункатам.

"Если подтвердится, что такие прямые продажи имели место, то это станет дополнительным актом соучастия в преступлениях против человечности, совершаемых "Исламским государством". Свои преступные действия группировка ИГИЛ осуществляет посредством дорог, подземных туннелей и бункеров, в которых джихадисты удерживают, пытают и убивают людей", - говорит Мари-Лор Гислен, представитель Sherpa.

В Lafarge заявили, что компания "сожалеет о допущенных в Сирии ошибках", считая их "неприемлемыми" и "решительно осуждая их". То, что компания подвергалась вымогательству, подтверждали ранее в самом руководстве, при этом утверждая, что о выплатах знали французские власти.