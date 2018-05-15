Палестинцы отмечают "день катастрофы"

Палестинцы отмечают 70-летие "Накбы" или национальной катастрофы - начала массового исхода палестинских арабов после провозглашения государства Израиль в 1948 году. С мая по декабрь этого года c территории новообразованного государства бежали около 720 тыс палестинцев, т.е. 80% местного арабского населения.

По традиции, этот день начался на палестинских территориях с минуты молчания и звука сирен. На всей территории Палестины проходит забастовка. Символ "Накбы" - закрытые на замок двери и ключи, символизирующие право палестинцев на возвращение в брошенные в 1948 г. дома.

В этом году в связи с круглой датой и переносом посольства США в Иерусалим акции протеста в секторе Газа, приуроченные к "Накбе" и получившие название "Великий марш возвращения", начались еще 30 марта. Израиль обвиняет участников этого марша в попытках прорваться на территорию Израиля. Израильские военные применяют против них боевое оружие. В результате с конца марта были убиты уже свыше 100 палестинцев.