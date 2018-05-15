Огненная поступь Килауэа
Извержение одного из самых активных вулканов на планете - гавайского Килауэа - привело к появлению гигантских трещин в земле. Лава, вытекающая из них, уничтожает все на своем пути.
По последним данным, зафиксировано 19 вулканических трещин, появившихся на расстоянии 40 километров от кратера. Одна из них образовалась в границах населённых пунктов Большого острова, вплотную приблизившись к автомагистралям. Власти готовятся объявить эвакуацию, опасаясь, что огненные потоки перекроют пути выезда местным жителям.
Килауэа проснулся 3 мая. С того дня тысячи людей, населяющих Гавайские острова, уже покинули свои дома. Десятки из них вскоре были разрушены.