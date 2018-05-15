Ближневосточный конфликт: что дальше?

Перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим вызвал массовые протесты палестинцев на границе Израиля и сектора Газа. В столкновениях с военными погибли десятки арабов. На сегодняшний день решение палестино-израильского конфликта по формуле "два государства для двух народов" кажется недостижимым.

Корреспондент NBC Мэтт Бредли для euronews из сектора Газа:

"Сложно сказать, куда двигались палестино-израильские отношения последние несколько десятилетий. Но сейчас создается ощущение, что в них появились невероятные проблемы. На данной стадии у палестинцев нет причин возвращаться за стол переговоров: у тех, кто находится на Западном берегу Иордана вряд ли появится желание вести диалог с израильским правительством, которое обрело уверенность в своих действиях. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сейчас переживает всплеск популярности в Израиле. Он укрепил союз с Соединенными Штатами и уверен в том, что США поддержат его, независимо от того, какие шаги он будет предпринимать. Стоит отметить, что палестино-израильский мирный процесс разбивается на несколько этапов. Перемещая американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, администрация Дональда Трампа пренебрегла последовательностью длящегося десятилетиями мирного процесса и в одностороннем порядке приняла решение, которое вопреки согашению в Осло, ставит интересы Израиля выше самого мирного процесса."