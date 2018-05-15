Иран договорился с «евротройкой»

Иран и «евротройка» — Великобритания, Германия и Франция — достигли политической договорённости о том, как сохранить «ядерную сделку». Об этом объявлено по итогам переговоров, которые в Брюсселе вёл глава иранского МИДа Джавад Зариф.

Пока неясно, идёт ли речь о гарантиях со стороны ЕС, аналогичных тем, которые Тегеран ранее получил от России. В целом в Европе настроены на сохранение договорённостей по целому ряду причин.

Стивен Блокманс, политолог:

«Во-первых, само по себе подписание — большой политический дипломатический успех Евросоюза, этот факт уже является историческим достоянием. Во-вторых, ЕС обязан придерживаться этого договора согласно собственным законам и согласно международным и многосторонним обязательствам. И в-третьих, иранские и европейские компании хотели бы сохранить свои экономические интересы и связи, налаженные благодаря сделке».

Нима Гадакпур, Euronews:

«В кулуарах говорят, что вопрос о том, как сохранить „ядерную сделку“ с Ираном, будет решён на саммите ЕС-Западные Балканы в Болгарии. Однако итоги этих переговоров не будут обнародованы в ближайшее время, хотя ясно, что в первую очередь речь идёт об экономических интересах».