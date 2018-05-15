Сеул-Пхеньян: новая встреча

Сеул и Пхеньян договорились провести в среду переговоры по обсуждению дальнейших шагов, которые необходимо предпринять в рамках соглашений, достигнутых лидерами двух стран в ходе их встречи 27 апреля. Об этом во вторник сообщило южнокорейское министерство объединения. Как и в прошлый раз, переговоры пройдут в приграничной деревне Пханмунджом на территории Южной Кореи. КНДР направит на встречу делегацию, состоящую из 29 членов во главе с председателем Комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвоном. В нее также войдут чиновники, отвечающие за сферы спорта и экономики, а также журналисты. Южнокорейскую делегацию возглавит министр по делам объединения Чо Мён Гён.