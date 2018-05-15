Лекарство от простуды

Исследователи из Имперского колледжа Лондона разработали универсальное средство для борьбы со всеми видами простуды. Препарат мешает вирусам-вредителям проникать в клетки организма человека. Решение проблемы команда ученых нашла фактически случайно, пытаясь открыть новые уязвимые белковые молекулы внутри малярийного плазмодия атака которых обезвреживала бы паразита. Теперь предстоят опыты на животных, а затем на добровольцах. Если вещество окажется безопасным, человечество получит первое реальное лекарство от всех типов простуды.