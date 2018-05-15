Власти входящего в состав Гавайских островов Большого острова рассматривают возможность срочной эвакуации нескольких тысяч местных жителей из зоны распространения лавы извергающегося вулкана Килауэа. По последним данным, она уже разрушила более 40 жилых домов. На автомагистралях образовались крупные трещины, и вскоре эвакуация людей будет невозможна.
Эвакуация на Гавайях
Эвакуация на Гавайях
На прошлой неделе около 2 тысяч человек были вывезены из населенного пункта Леилани-Эстейтс.
В Геологической службе США сообщили, что к настоящему моменту зафиксировано около 20 вулканических трещин, из которых вытекает лава. Вулкан проявляет повышенную сейсмическую активность с начала мая. Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов в мире и, по словам экспертов, может стать причиной глобальной катастрофы.