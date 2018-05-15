Албания обещает догнать Сербию к 2025 году.

В канун встречи программа "Глобальный диалог" пригласила к разговору о трудностях дороги к европейскому порогу двух лидеров - премьер-министра Албании Эди Рама и президента Сербии Александра Вучича. Вот два коротких интервью.

Час Тираны прообил: Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Албании в ЕС в ближайшее время. Албанское руководство обещает максимально выложиться и, возможно, завершить переговорный процесс вместе с фаворитами этой волны европейской интеграции - Сербией и Черногорией (им при благоприятном стечении обстоятельств членский билет в ЕС светит уже в 2025 году). Вектор дальнейшего развития региона будет обсуждаться на саммите ЕС-Балканы в Софии в четверг.

Эди Рама: "На сегодня мы выполнили все!"

Euronews: "Сербия и Черногория, которых считают фаворитами европейской гонки, смогут получить членские билеты в ЕС уже в 2025 году. Это - символическая дата. А до Албании когда дойдет очередь"

Эди Рама, премьер-министр Албании: "Сегодня Сербия и Черногория уже вовсю ведут переговоры, мы же их только начинаем. Понятно, что они впереди. Тем не менее я думаю, что 2025 год - это срок, к которому и мы можем оказаться готовы, если, конечно, хорошо потрудимся".

Euronews: "Вам важно конкретизировать дату, чтобы вдохновить население?"

Эди Рама, премьер-министр Албании: "Нет, никаких дат нам не надо. Нам нужно просто приступить к переговорам в июне. Больше мы ничего не просим. Европе это ничего не будет стоить, ни копейки. А для нас это - вопрос жизни и смерти. Потому что факт начала переговоров означает, что Албания движется в будущее, что мы рвем с прошлым, уходим от него".

Euronews: "У ЕС по- прежнему есть в ваш адрес претензии. Так, президент Еврокомиссии Юнкер недавно сказал о действующей у вас организованной преступности. Он отметил, что не хотел бы "импортировать" такого рода практику в ЕС".

Эди Рама, премьер-министр Албании: "Не думайте, что мы сидели и ждали, когда господин Юнкер или кто-то еще откроет нам глаза на эти факты, на то что у нас есть преступность, коррупция. Давайте исходить из того, что на сегодня мы выполнили то, о чем нас просил Брюссель. И проверяющие из Еврокомиссии (а это сложная многоступенчатая проверка с опорой на факты, а не на слухи), так вот, эти эксперты однозначно рекомендовали открывать переговоры. И потом я считаю, что неправильно и некорректно делить европейские страны на, скажем так, чистые от преступности, и те, где криминал сохраняется. Преступность - панъевропейское явление, на то она и организованная. И бороться с ней нужно сообща".

Euronews: "Поговорим о внутренних проблемах страны. В частности, о столь важном для ЕС аспекте, как свобода слова. Недавно свет увидел материал, подготовленный организацией "Репортеры без границ". В нем говорится, что 80% журналистов в вашей стране не уверены в будущем, что они подвергаются оскорблениям, что - цитирую - "Эди Рама назвал их отбросами, отравой и врагами общества". Вы невысокого мнения об албанских журналистах?"

Эди Рама, премьер-министр Албании: "Я никогда не пытаюсь напрямую опровергать то, что говорят порой медийные источники. Когда я говорю "отбросы", то имею в виду фальшивые новости, "фейк". В нашем языке нет точного определения этому явлению, приходится что-то изобретать. Я никогда не оскорблял журналистов лично, но я, разумеется, не могу не комментировать то, что касается "сливов", журналистских провокаций, а их в наших СМИ немало. Если у них есть право выражать свою точку зрения, это не значит, что я должен молчать".

Euronews: "Однако в отчете также говорится о том, что прессой манипулируют в государственных интересах".

Эди Рама, премьер-министр Албании: "Это чушь. Но я не хочу особенно на эту тему распространяться. Знаете почему? Потому что когда политик, премьер, президент начинает говорить, что журналисты лгут, это выглядит подозрительно. Скажу лишь, что да, СМИ сегодня многое искажают, и это большая проблема. Я с уважением отношусь к сотрудничеству наших СМИ с "Репортерами без границ". Они делают свое дело, я - свое".

Euronews: "Мы знаем, что албанские диаспоры живут почти повсюду на Балканах. Вы позиционируете себя как лидер всех албанцев или нет?"

Эди Рама, премьер-министр Албании: "В нашей конституции закреплена обязанность защищать албанцев, где бы они ни находились. Одновременно мне кажется, что албанцы никогда так хорошо не жили, как сегодня. В Косове, к примеру, они получили свое государство. В республике Македония участвуют в поистине революционной борьбы за изменение отношения к албанскому языку, албанцам. Надеюсь, положение албанцев улучшится и в южной Сербии с учетом того, что в Косове к сербам относятся очень хорошо, лучше, чем сербы к албанцам".

Euronews: "Вы недавно заявили, что не исключаете, что однажды у Албании и Косова будет единая внешняя политика. Это вызвало шквал комментариев".

Эди Рама, премьер-министр Албании: "Я сожалею, что мои слова так потрясли общество, я не собирался шокировать мир. Нет, это скорее была фантазия, образ, который родился у меня в особенном контексте - в десятилетнюю годовщину независимости Косова, когда я выступал перед косовским парламентом. Тогда я сказал: 20 лет назад о подобном никто и помыслить не мог, если бы кто-то заговорил о независимости края Косово, это бы точно потрясло мир. Но сегодня мы - свидетели новых реалий, и кто знает, что нас ждет через 20 лет. И еще! До фразы "почему бы однажды нам не иметь единого президента", я сказал другие важные вещи. Например, о том, что к этому моменту диалог с Сербией будет успешно завершен, что албанцы и сербы вступят в ЕС. Как видите, следует выполнить целый перечень условий, прежде чем говорить о едином албанском президенте".

Euronews: "Вы сожалеет о том заявлении?"

Эди Рама, премьер-министр Албании: ""Нет!"

Euronews: "Но вы исключаете возможность воссоединения албанцев из разных стран?"

Эди Рама, премьер-министр Албании: "Нет, я всегда говорил,что мечтаю о нашем единстве в составе Евросоюза. Я никогда не мечтал об отдельной Великой Албании, мои мечты глобальнее - Великая Европа с входящими в ее состав албанцами".

Euronews: "Существует мнение, что процесс расширения ЕС получил новый импульс из-за слишком высокой активности России, Турции, Китая на Балканах. Играя на вашей территории, эти страны могут раскачать единый европейский дом?"

Эди Рама, премьер-министр Албании: "Да, как известно свято место пусто не бывает. Так вот, наша территория - часть Европы, ЕС. Европейский союз должен взять ответственность за стратегию развития западных Балкан. Потому что если регионом не займутся европейцы, им займется кто-то еще".

Александр Вучич: "Я готов искать компромиссы по Косову, но не готов унижать сербов"

Euronews: "Два года назад в интервью нашему каналу вы признались,что устали, устали ждать вступления в ЕС. Как вы чувствуете себя сегодня, в канун саммита в Софии?"

Александр Вучич, президент Сербии: "За два года сербы прошли через очередной этап разочарования в европейской идее. К счастью, большинство населения все же на нашей стороне. Люди не горят энтузиазмом, нет, они рационально выбирают европейский путь развития".

Euronews: "Бюджетные предложения Еврокомиссии не содержат никаких указаний на то,что европейская семья расширится до 2027 года. Когда Сербия рассчитывает получить свой членский билет?"

Александр Вучич, президент Сербии: "Я не помню, чтобы кто-либо гарантировал прием Сербии в ЕС к 2025 году. Европейцы говорили: посмотрим, как у вас получится. Имея в виду наших проблемы с Приштиной, перспективы их разрешения. Ну и выполнение всех остальных требований, включая установление главенства закона. Выполнив все пункты, мы действительно можем присоединиться к ЕС в 2025 году. Мы начали движение к порогу европейского дома в 2000 году. Прошло 18 лет, неудивительно,что люди чувствуют усталость. Так или иначе, иного выбора у нас нет, надо решать поставленную задачу. Мы приложим все возможные усилия, чтобы найти решение косовской проблемы".

Euronews: "Как на практике будет выглядеть нормализация отношений Приштины и Белграда с учетом того. что на прошлой неделе косовских каратистов не пустили в Сербию?"

Александр Вучич, президент Сербии: "Мы действовали корректно, разрешили въезд спортсменам, но без флагов Косова. Мы их государственность не признаем, и не только мы, кстати, Так вот, их попросили не привозить флаги, пообещав, что сербских флагов также не будет, воздержатся и другие страны - в том числе и от национальных гимнов. Они ответили, нет, нас это не устраивает. Они хотели запрета с нашей стороны".

Euronews: "С точки зрения стороннего наблюдателя сложно не говорить о провокационном поведении. Вы ведь тоже отправили в Косово поезд в цветах сербского флага и с лозунгом "Косово -часть Сербии". Было ведь такое? Это не провокация?"

Александр Вучич, президент Сербии: "Нет. Давайте разберемся. Вот вы говорите мне, что Косово - независимое государство, это провокация в отношении сербов или нет? И даже если ваша родная страна признала независимость Косова, мы вправе воспринять вашу точку зрения как провокационную. А вы лично - кто? Провокатор, который гнет свою линию? Как я должен говорить с вами, зная, что наши взгляды на косовский статус расходятся? Вы думаете, что люди, написавшие лозунг о принадлежности Косова к Сербии, провокаторы? Вот я, к примеру, с ними согласен, я считаю, что Косово - часть Сербии. Тогда и я, выходит, провокатор? Вы меня арестуете? Попытаетесь убить? Какие предпримете шаги? Вы знаете мое мнение о Косове, но я готов искать компромиссы. Идти на разумные уступки. Я не готов унизить сербский народ и поступиться интересами Сербии".

Euronews: "Хочу спросить, почему Сербия не поддерживает экономические санкции в отношении России? Вы - страна-кандидат в ЕС и должны по идее следовать решениям европейских властей".

Александр Вучич, президент Сербии: "Вот как Сербии вводить санкции в отношении России, единственной помимо Китая страны, которая поддерживает Белград в Совбезе ООН, когда мы защищаем свою территориальную целостность? Чего вы хотите от нас? Чтобы мы обе ноги себе отрубили? И потом сказали бы: "Ок, теперь все в порядке". И согласились бы, что заявления о принадлежности Косова Сербии, это всего лишь провокация.... Это нужно? Вот вы, готовясь к нашей встрече, не подумали сохранить нейтральность по косовскому вопросу. А тем временем 5 стран-членов ЕС не признают независимость Косова. почему вы не скажете им, что они постоянно дразнят остальную Европу?"

Euronews: "В New York Times недавно написали, что Сербия скатывается в сторону автократического правления. Другое издание называет вас любимым европейским самодержцем, обеспечивающим стабильность, но..."

Александр Вучич, президент Сербии: "Это написали в тех изданиях сербы, мои политические оппоненты. Это их точка зрения"-

Euronews: "То есть Сербия может выполнить копенгагенские критерии?"

Александр Вучич, президент Сербии: "Мы готовы обсуждать все проблемы, которые важны для граждан. Я тут слышал, что Сербию ждут теракты, убийства и всякие ужасы. Это произошло, но не у нас, а в Словакии, Черногории и на Мальте. Вы слышали недавно о каких- либо кризисах в Сербии? Я - нет. Я знаю, мне необходимо учитывать ту часть медийного и гражданского общества, которая по каким-то причинам недовольна. Я готов их выслушать, готов обдумать, как сгладить противоречия, как найти подходящее для всех решение. Пожалуйста, купите завтра газеты, прочтите их и скажите, есть ли в Сербии человек, которого атакуют, критикуют больше, чем меня?"