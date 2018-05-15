Немецкий футбольный союз DFB выразил возмущение действиями футболистов сборной Германии Месута Озила и Илкая Гюндогана в связи с их встречей с президентом Турции в Лондоне в минувшее воскресенье. Игроки турецкого происхождения сфотографировались с Реджепом Тайипом Эрдоганом и подарили ему футболки со своими фамилиями. На майке, подаренной Гюндоганом, написано: "С уважением к моему президенту".
Озила и Гюндогана критикуют за встречу с Эрдоганом
Озила и Гюндогана критикуют за встречу с Эрдоганом
Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель резко раскритиковал игроков. В своём Твиттере он написал:
"Немецкий футбольный союз уважает особую ситуацию наших игроков с учетом их происхождения. Но наш футбол и Футбольный союз DFB придерживаются ценностей, которые недостаточно уважает господин Эрдоган. Поэтому плохо, что игроки нашей национальной сборной позволяют использовать себя в его предвыборной кампании".
Менеджер ассоциации Оливер Бирхофф встал на защиту футболистов, предположив, что Озил и Гюндоган не знали о символическом значении этих фотографий и не имели никаких политических намерений.
Со своей стороны, ряд немецких политиков и общественных деятелей раскритиковали игроков немецкой сборной, напомнив им, что "сегодня их президент - Франк-Вальтер Штайнмайер, а канцлер - Ангела Меркель, и парламент называется немецким бундестагом и находится в Берлине, а не в Анкаре".