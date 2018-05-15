Озила и Гюндогана критикуют за встречу с Эрдоганом

Немецкий футбольный союз DFB выразил возмущение действиями футболистов сборной Германии Месута Озила и Илкая Гюндогана в связи с их встречей с президентом Турции в Лондоне в минувшее воскресенье. Игроки турецкого происхождения сфотографировались с Реджепом Тайипом Эрдоганом и подарили ему футболки со своими фамилиями. На майке, подаренной Гюндоганом, написано: "С уважением к моему президенту".