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Зеппельт едет на ЧМ

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Зеппельт едет на ЧМ

Зеппельт едет на ЧМ
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Журналист немецкой телекомпании ARD Хайо Зеппельт сможет приехать в Россию для работы на мировом первенстве по футболу. Об этом в своём Twitter сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Ранее российский МИД аннулировал визу, выданную Зеппельту. Имя этого автора скандальных фильмов о допинге в России фигурировало в списке нежелательных для въезда в страну лиц.

Сообщается, что Следственный комитет намерен допросить спортивного журналиста по делу бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.