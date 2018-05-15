Зеппельт едет на ЧМ

Журналист немецкой телекомпании ARD Хайо Зеппельт сможет приехать в Россию для работы на мировом первенстве по футболу. Об этом в своём Twitter сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Ранее российский МИД аннулировал визу, выданную Зеппельту. Имя этого автора скандальных фильмов о допинге в России фигурировало в списке нежелательных для въезда в страну лиц.
Сообщается, что Следственный комитет намерен допросить спортивного журналиста по делу бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.