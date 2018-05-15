Жители Газы хоронят погибших

Жители Сектора Газа хоронят погибших в столкновениях с израильской армией. В понедельник и вторник израильские военные открывали огонь на поражение по протестующим палестинцам, в результате чего погибли более 60 человек.

Среди погибших есть дети. В том числе восьмимесячная Лейла Анвар Гандур. Ее родственники говорят, что она задохнулась из-за слезоточивого газа, применённого израильскими военными. Но обстоятельства ее гибели пока остаются до конца не прояснёнными. Корреспондент Евроньюс поговорил с матерью ребенка, а также с ее тётей, которая и принесла Лейлу на акцию протеста.

Сехам Гандур, мать Лейлы: "Я везде искала свою дочь. Мне сказали, что её отвезли в больницу. Когда я туда приехала, то узнала, что она уже умерла".

Фатма Гандур, тетя Лейлы: "Они не пощадили девочку. Они бросили в неё гранату со слезоточивым газом. Они не щадят ни детей, ни кого бы то ни было. За что она лишилась жизни?"

Счёт пострадавшим идёт на сотни. Точные цифры назвать никто не может; врачи едва справляются с потоком раненых.

Д-р Айман ас-Сахабани: "Происходит самая настоящая бойня, вчера наша больница приняла 500 пострадавших. В основном это ранения в нижние конечности. Сейчас у нас пациентов в 25 раз больше, возможностей больницы. Для нас такое количество раненых - серьёзное испытание".

Среди жертв насилия - около 20 журналистов. Как сообщает организация "Репортёры без границы", двое из них погибли, от снайперского огня израильских военных. Правозащитники называют это военным преступлением и призывают Международный уголовный суд провести собственное расследование.