Лишенный обеих ног 70-летний китаец Ся Боюй поднялся на Эверест - высочайшую вершину Земли - в 8 тысяч 848 метров. Маршрут альпиниста пролегал по обращенному к Непалу южному склону Эвереста.
Покорить Эверест
Покорить Эверест
Ся Боюй стал первым человеком, кто сумел добраться до заветной цели по этому пути с обеими ампутированными нижними конечностями, и вторым альпинистом без ног, поднявшимся на Эверест. Впервые это удалось новозеландцу Марку Инглису, который в 2006 году штурмовал вершину со стороны Тибета.