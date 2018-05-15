Евростат оценил рост ВВП в ЕС и еврозоне

Прогнозы аналитиков практически совпали с реальностью. По данным Европейского статистического агентства Евростат, рост ВВП 19 стран еврозоны в первом квартале 2018-го года составил 0,4 % в квартальном выражении. Относительно аналогичного периода предыдущего года ВВП еврозоны увеличился на 2,5%, стран ЕС на 2,4%.

При этом Великобритания оказалась среди тех государств, экономика которых продемонстрировала наиболее слабый рост. По сравнению с прошлым кварталом ВВП Британии вырос на 0,1%. И чуть более чем на 1 % по отношению к уровню прошлого года за аналогичный период.

Ранее Банк Англии связал замедление экономического роста с необыкновенно холодной погодой в марте и феврале и решением Лондона покинуть Еворопейский Союз. Вместе с тем, по данным Национальной статистической службы Великобритании, средняя зарплата без учета бонусов здесь выросла на 2,9% в годовом выражении. Рост потребительских цен составил 2,7% за тот же период. Ожидается дальнейшее замедление инфляции.

Согласно последнему докладу МВФ, в минувшем году рост экономики наблюдался во всех европейских странах. В краткосрочной перспективе прогноз для Европы остается благоприятным.

Для дальнейшего устойчивого роста экономики европейским государствам, считают аналитики, необходимо ослабить структурные ограничения. Речь идет об устранении барьеров в инвестиционной деятельности и повышении конкурентоспособности.