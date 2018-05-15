Лион замер в ожидании беспорядков

Лион готовится стать футбольной столицей Европы — именно здесь в борьбе за Кубок УЕФА сойдутся «Марсель» и мадридский «Атлетико». Этот финал «Лиги Европы» обещает быть особенно жарким, причём не только на поле, но и на улицах.

Как отмечает корреспондент Euronews Сириль Фурнери, «Марсельский "Олимпик" и "Атлетико" из Мадрида — это достаточно взрывная смесь для матча в Лионе, учитывая жесткое противостояние между "южанами" и "Лионом". Некоторые фанаты "Марселя" уже пообещали всё сломать».

За порядком во время финального матча в Лионе будут следить более 1200 полицейских. Их главная задача: не допустить встречи фанатов двух команд за пределами стадиона. Префект по вопросам безопасности Этьен Стоскопф признаёт что ради этой встречи мобилизовали вдвое больше сил, чем было во время «Евро-2016»: «Это мероприятие, которое прежде всего должно оставаться праздничным, но мы будем чрезвычайно бдительны, потому что, как вы знаете, есть конфликт между болельщиками и это угроза, с которой нам предстоит иметь дело».

Что касается «Лиона», то он вылетел из «Лиги Европы» ещё в 1/8 финала, что не добавляет радости его болельщикам. «То, что они играют на нашем стадионе, кажется немного оскорбительным», — рассказывают жители города.

Предприниматели, между тем, не унывают. Владельцы магазинов и ресторанов уверены, что должно обойтись без драк, хотя и готовы в любой момент закрыться по требованию полиции: «ведь это вопрос безопасности сотрудников».