Стычки между противниками и сторонниками Эрдогана

В Лондоне произошли стычки между двумя группами выходцев из Турции, собравшимися у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. Этнические курды протестовали против визита в Великобританию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в то время как сторонники турецкого лидера приветствовали его встречу с Терезой Мэй, размахивая турецкими флагами.

Эрдоган находится в Соединенном королевстве с трехдневным визитом. Для пресечения стычек лондонская полиция применила резиновые дубинки. Как минимум три манифестанта были задержаны.