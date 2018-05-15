Крымский мост раздора

Президент России Владимир Путин, вопреки протестам Украины, торжественно открыл движение по Крымскому мосту через Керченский пролив. Центральной частью церемонии стал проезд в Крым колонны кранов и самосвалов с национальными флагами.

Глава государства преодолел около 16 километров за рулём одного из грузовиков. Церемония завершилась митингом-концертом на Керченском полуострове, где Путин назвал открытие моста историческим событием:

«По сути, на этот объект работала вся страна... Это замечательный результат, который делает Крым и легендарный Севастополь ещё сильнее, а всех нас ещё ближе друг к другу. Это позволит развивать с новыми темпами и с новым качеством экономику Крыма и Севастополя, поднимать жизненный уровень людей».

В Киеве в связи с открытием моста через Керченский пролив напомнили, что рассматривают Крым как территорию, оккупированную Россией, а строительство началось вопреки воле Украины.

«Керченский мост понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать украинский Крым», — говорится в заявлении президента Петра Порошенко. В украинском правительстве обещали подать иски против России из-за строительства моста, а также пригрозили санкциями компаниям, которые участвовали в проекте.