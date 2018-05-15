ЕС обещает поддержать европейское кино

В кулуарах Каннского фестиваля кипит нешуточная политическая жизнь. Представители Евросоюза проводят здесь мероприятия по продвижению своих программ. Но после многолетнего роста финансирования кинематографа из бюджета ЕС в последнее время оно начало сокращаться. Кинематографисты просят Брюссель выделять больше денег, приняв "амбициозный бюджет".

Мария Габриэль, еврокомиссар по цифровой экономике и обществу: "Мы предлагаем увеличить бюджет союзной программы MEDIA на 30%. В этом нас поддерживают режиссеры, актеры, которым я очень благодарна. Но я хотела бы также обратить внимание, что окончательное решение еще не принято. Сейчас время у нас очень не простое – напомню вам о «брексите». Приоритетами для нас являются миграция и безопасность. Мы все согласны с тем, что нужно действовать на уровне Евросоюза. И культура, и кинематограф в частности, для меня тоже является приоритетом".

Евросоюз готовит законопроект, регулирующий деятельность стриминговых сервисов, таких как Netflix и Amazon. Предлагается ввести для них обязательную 30%-ную квоту на показ европейского кино.

Мария Габриэль: "Сейчас мы хотим продвигать европейскую кинопродукцию. И не только с помощью традиционных средств, таких как телевидение, но и с помощью стриминговых сервисов. Они должны иметь равные конкурентные условия. Мы работаем над этим".

Крис Бернс, Euronews: "Здесь на крупнейшем кинопразднике мира очень рассчитывают, что Евросоюз усилит поддержку кинопроизводства по итогам тяжелых боев за бюджетное финансирование".