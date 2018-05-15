В Германии пять азиатских буйволов создали 200-километровые пробки на скоростной магистрали недалеко от города Леверкузена. В ночь на понедельник животные сбежали с пастбища и вышли на шоссе. Не обращая внимания на автомобили, они двинулись по дороге.
Буйволы на автобане
Буйволы на автобане
Полиция с помощью водителей грузовиков оцепила шоссе в обоих направлениях, чтобы животные не могли сбежать. На место инцидента были срочно вызваны сотрудники Кельнского зоопарка, вооруженные специальными шприцами со снотворным. Вскоре сонных беглецов погрузили в грузовики и вернули владельцу - местному фермеру.