Буйволы на автобане

В Германии пять азиатских буйволов создали 200-километровые пробки на скоростной магистрали недалеко от города Леверкузена. В ночь на понедельник животные сбежали с пастбища и вышли на шоссе. Не обращая внимания на автомобили, они двинулись по дороге.