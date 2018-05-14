Каждый год во время майского парада в честь Дня Победы в окне на Тверской улице появлялся мужчина с портретом. В этом году окно осталось закрытым. Историю этих кадров рассказывает московский фотограф Владимир Ештокин:
"100 лет одиночества" по-русски
"100 лет одиночества" по-русски
"Всякий раз, проходя с "Бессмертным полком" по Тверской [в день Победы 9 мая], я видел этого старика. Он стоял у окна, держа в руках женский портрет.
В этом году мне захотелось увидеть "Бессмертный полк" его глазами, познакомиться с ним и узнать его историю.
Вычислить, где он живет, труда не составило: я легко сделал это по моим же фотографиям. Вот нужный дом, нужный этаж. Встречаю человека в подъезде, показываю ему фотографию на мобильнике.
"Знаете его?" – "Говорят, он умер. Вот в этой квартире жил", – машет он рукой.
Звоню. Открывает молодой человек. Представляюсь, снова показываю фотографию на телефоне.
Звали его Игорь Николаевич Клочков. Военный инженер. Умер зимой этого года, накануне Рождества. Ему было 97 лет. А женщина на портрете – его покойная мама."