Фон Триер вернулся в Канны

Ларс фон Триер вернулся на Каннский фестиваль после семилетнего изгнания, чтобы представить свой фильм «Дом, который построил Джек». Режиссёр был объявлен нежелательной персоной в 2011 из-за скандального высказывания о симпатиях к нацизму. В ходе пресс-конференции он сказал тогда: «Я понимаю Гитлера. Я думаю, он делал кое-какие неправильные вещи, но я вижу и как в конце он сидел в своём бункере».