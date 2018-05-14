Ларс фон Триер вернулся на Каннский фестиваль после семилетнего изгнания, чтобы представить свой фильм «Дом, который построил Джек». Режиссёр был объявлен нежелательной персоной в 2011 из-за скандального высказывания о симпатиях к нацизму. В ходе пресс-конференции он сказал тогда: «Я понимаю Гитлера. Я думаю, он делал кое-какие неправильные вещи, но я вижу и как в конце он сидел в своём бункере».
Фон Триер вернулся в Канны
Фон Триер вернулся в Канны
Дирекция фестиваля заявляла, что не потерпит подобных заявлений, и внесла фон Триера в чёрные списки, несмотря на его попытки оправдаться. Режиссёр был вынужден неоднократно извиняться:
«Мои провокации обычно более разумны, потому что в них есть смысл, а здесь это была просто моя ошибка, это был вздор — не было никакого смысла огорчать кого-либо. Это была ошибка. И я извиняюсь за это».
Первый после перерыва фильм фон Триера на Каннском фестивале уже назвали одним из самых жестоких. Он рассказывает историю серийного маньяка, который считает убийства искусством и пытается создать «шедевр».