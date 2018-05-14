США могут ввести визы для венгров

Соединённые Штаты могут отменить безвизовый режим с Венгрией — впервые подобные меры могут коснуться страны Евросоюза. Ранее стало известно, что Вашингтон раскрыл крупную мошенническую схему, связанную с венгерскими паспортами.

В 2011 году Будапешт заметно упростил получение гражданства для этнических венгров, живущих за пределами страны. За семь лет паспорта таким образом получили около миллиона человек.

Андрас Петё, журналист:

«Этой схемой пользовались различные преступники и мошенники, венгерские документы получили масса людей, не имевших на это права».

По данным американских следователей, как минимум 60 человек, получивших паспорта незаконно, сумели въехать в США по безвизовому режиму, и 30 из них до сих пор не могут отыскать и выдворить обратно.

Первые сигналы, как выяснилось, поступали ещё в прошлом году. В Вашингтоне опасаются, что под видом венгров в страну могут въехать наркодилеры, торговцы людьми и террористы.

Кароль Силадьи, Euronews:

«Министерство внутренних дел Венгрии обязалось разобраться в происходящем, но официально не сообщается, на какой стадии расследование находится сейчас».