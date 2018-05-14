В России идут последние приготовления к мировому первенству по футболу, стартующему через месяц. От Калининграда до Екатеринбурга: матчи чемпионата пройдут на 12 построенных или полностью реконструированных стадионах, в 11 российских городах.
ЧМ-2018: последние штрихи
ЧМ-2018: последние штрихи
Доволен проделанной работой глава ФИФА Джанни Инфантино. Он отметил, что "за свой 20-летний опыт" не видел "такого уровня вовлеченности и профессионализма, как в России".
Российские власти уверены: комплекс принятых мер и нововведений - в том числе системы выдачи "паспортов болельщиков" - гарантируют безопасность на турнире.
Без отставания от графика ведет подготовку и футбольная сборная страны-хозяйки, заверяют в тренерском штабе. Россияне сыграют свой первый матч в рамках чемпионата в день его открытия - 14 июня. Встреча со сборной Саудовской Аравии состоится на московском стадионе "Лужники".