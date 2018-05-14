Дорога к гендерному равноправию - едва ли не основная тема нынешнего кинофорума в Каннах.
Канны - 2018: долгая дорога к равноправию
Канны - 2018: долгая дорога к равноправию
Блеск пайеток и шуршание вечерних платьев вряд ли должно вводить в заблуждение: сегодня женщины не только стоят за кинокамерой, распоряжаясь сотнями участников съемочной группы, но и выпускают блокбастеры.
За Кэтрин Бигелоу настала очередь Пэтти Дженкинс, режиссера-постановщика "Чудо-Женщины", ленты, ставшей чемпионом кассовых сборов прошлого лета. Пэтти Дженкинс была вручена награда "Женщины киноиндустрии", на торжественном вечере присутствовала вся фестивальная знать и руководство.
Дженкинс встретили овацией.
"В Каннах всегда чествовали необыкновенные истории о незаурядных людях, о разных людях, но в целом для киноиндустрии феномен Канн - скорее исключение, чем правило", - заявила Пэтти Дженкинс, принимая приз.
Награда была присуждена уже в четвертый раз, ее лауреатами до этого становились такие выдающиеся актрисы, как Джейн Фонда и Изабелль Юппер.