Канны - 2018: мода и благотворительность

Старинные приятельницы Карла Бруни-Саркози и Наоми Кемпбелл встретились на благотворительном вечере "Fashion for Relief", состоявшемся в рамках кинофорума, который проходит сейчас в Каннах. В той же компании красивых и знаменитых была Наталья Водянова и блтзкая подруга Карлы Бруни Саркози Фарида Кельфа.