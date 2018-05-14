Старинные приятельницы Карла Бруни-Саркози и Наоми Кемпбелл встретились на благотворительном вечере "Fashion for Relief", состоявшемся в рамках кинофорума, который проходит сейчас в Каннах. В той же компании красивых и знаменитых была Наталья Водянова и блтзкая подруга Карлы Бруни Саркози Фарида Кельфа.
Канны - 2018: мода и благотворительность
Канны - 2018: мода и благотворительность
Тема вечеринки перекликалась с темой фестиваля, которая была обозначена организаторами как "Дорога к равенству". Помочь тем, кому в жизни повезло меньше или не повезло вообще - дефиле проводилось с целью собрать средства в фонды Save the Children и Times Up.
Сама вечеринка, придуманная и организованная Наоми Кемпбелл, проходит уже 13-ый год подряд.