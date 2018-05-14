В Страсбурге в воскресенье правоохранители провели обыск в доме у знакомого напавшего на прохожих в Париже французского гражданина чеченского происхождения Хамзата Азимова. Этот человек был помещен под стражу. Задержали и родителей предполагаемого террориста.
Теракт в Париже: новые аресты
Теракт в Париже: новые аресты
21-летний Азимов получил французский паспорт 8 лет назад. Он окончил школу в Страсбурге, в 18-м парижском округе он обосновался недавно, переехав вместе с родителями и семилетней сестрой.
Полиция заявила, что в субботнем нападении имеется террористический след. Ответственность за происшедшее взяла на себя группировка "Исламское государство".
Имя Азимова фигурировало в специальном досье, которое собирается на тех, кто причисляет себя к радикальному исламизму.
Азимов убил одного человека и ранил еще четырех. Он был обезврежен стражами порядка, которые его застрелили.