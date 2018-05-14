Теракт в Париже: новые аресты

В Страсбурге в воскресенье правоохранители провели обыск в доме у знакомого напавшего на прохожих в Париже французского гражданина чеченского происхождения Хамзата Азимова. Этот человек был помещен под стражу. Задержали и родителей предполагаемого террориста.