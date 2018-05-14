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Франция

Теракт в Париже: новые аресты

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Теракт в Париже: новые аресты

Теракт в Париже: новые аресты
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В Страсбурге в воскресенье правоохранители провели обыск в доме у знакомого напавшего на прохожих в Париже французского гражданина чеченского происхождения Хамзата Азимова. Этот человек был помещен под стражу. Задержали и родителей предполагаемого террориста.

21-летний Азимов получил французский паспорт 8 лет назад. Он окончил школу в Страсбурге, в 18-м парижском округе он обосновался недавно, переехав вместе с родителями и семилетней сестрой.

Полиция заявила, что в субботнем нападении имеется террористический след. Ответственность за происшедшее взяла на себя группировка "Исламское государство".

Имя Азимова фигурировало в специальном досье, которое собирается на тех, кто причисляет себя к радикальному исламизму.

Азимов убил одного человека и ранил еще четырех. Он был обезврежен стражами порядка, которые его застрелили.