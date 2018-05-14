В Ираке согласно объявленным предварительным итогам выборов сторонники блока "Ас-Сайрун" во главе с радикальным шиитским проповедником Муктадой ас-Садром лидируют по меньшей мере в трети из 18 провинций страны.
Обнародованы предварительные итоги выборов в Ираке
Обнародованы предварительные итоги выборов в Ираке
Пока известны данные голосования в 10-ти иракских регионах. Представители избиркома также сообщили, что "Ас-Сайрун", судя по предварительным подсчетам, завоевал большинство депутатских мест и в столице страны. В Багдаде по этому поводу всю ночь продолжались празднования на улицах города.
Выборы прошли в условиях повышенных мер безопасности. Явка составила 44,5% . На места в законодательном органе власти претендовали представители 320 партий, политических альянсов, а также независимые кандидаты.