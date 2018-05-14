Торра: курс на конфронтацию

"Марионетка" в руках бывшего главы Каталонии, по утверждениям представителей оппозиции, "достойный глава женералитета", по словам Карлеса Пучдемона... Жоаким Торра, избранный на пост главы каталонского правительства, - политик с наиболее радикальными взглядами в рядах сеператистов. Так считают аналитики.

В подтверждение тому - многочисленные резкие высказывания Торры. Например, о том, что "испанцы только и умеют, что грабить", а Каталония ими "оккупирована с 1714 года". За некоторые такие сообщения в Твиттере политик даже принёс извинения. Но в своём программном выступлении перед парламентом представитель партии "Вместе за Каталонию" пообещал "выполнить мандат 1 октября", имея в виду референдум о независимости региона, результаты которого центральные власти признали незаконными.

Кроме того, Торра заявил, что пост главы автономии он будет занимать временно - пока его опальный предшественник Карлес Пучдемон не вернётся в страну. А до тех пор он, как и подобает преемнику, продолжит следовать курсу на отделение Каталонии от Испании. А значит, новый период конфронтации с официальным Мадридом неизбежен.