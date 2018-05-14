Евровидение: танец победительницы

Нетта Барзилай не скрывает своей радости от победы на "Евровидении". Сойдя с трапа самолёта, в понедельник приземлившегося в аэропорту Тель-Авива, израильская певица тут же пустилась в пляс вместе со встречающими её поклонниками под композицию "Toy". Именно эта зажигательная песня в исполнении 25-летней вокалистки покорила зрителей и жюри международного песенного конкурса, финал которого прошёл 12 мая в Португалии.

Накануне на улицах израильской столицы десятки тысяч людей бурно отпраздновали успех Нетты. Она принесла своей стране первую победу на "Евровидении" за последние 20 лет, а также право проведения конкурса в следующем году. Всего в истории музыкального состязания, за которым следят свыше 200 миллионов зрителей по всему миру, исполнители из Израиля побеждали четырежды.