Вперед, Россия!

По мере приближения чемпионата мира в России находят новые способы повеселиться на поле - например, играть в футбол в надувных шарах. Бампербол - это оригинальный вид спорта, а так же весёлая и увлекательная игра. Она получила распространение после публикаций в Норвегии и напоминает обычный футбол. Только для игры в бампербол участники надевают на себя специальные надувные шары. Они состоят из ПВХ-сегментов, наполненных воздухом.

Бампербольный шар закрывает голову и верхнюю часть туловища игрока, что позволяет без каких-либо травм падать на землю и проделывать всяческие акробатические элементы. Основное направление бампербола - это толкание друг друга на любой площадке. Воздушная подушка, окружающая игроков со всех сторон, позволяет безболезненно принимать толчки со стороны соперников. Играют командами от двух человек и более. В бамперболе можно играть в футбол, разделившись на команды, а можно просто кувыркаться и толкаться, не боясь получить желтую или красную карточку, ведь в этой игре они отсутствуют.