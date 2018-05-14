«Российское правительство — угроза для Европы»

Российское правительство является «главным действующим лицом враждебной активности», направленной против Европы и её демократических институтов. Об этом заявил руководитель британской контрразведки Эндрю Паркер.

Глава МИ5 особо подчеркнул, что говорит не о России как таковой, а именно о нынешнем российском руководстве. Лондон ставит в вину Москве и отравление Сергея Скрипаля, и поддержку сирийских властей на фоне химических атак.

В то же самое время сохраняется и серьёзная угроза со стороны террористов, несмотря на разгром группировки «Исламское государство».

Эндрю Паркер, глава МИ5:

«В одной только Великобритании, после нападения в Вестминстере в марте прошлого года, мы раскрыли ещё 12 планов, подготовленных исламскими террористами; у нас есть все основания полагать, что эти планы привели бы к терактам в нашей стране».

На фоне всего происходящего представитель Великобритании подчеркнул огромную важность сотрудничества МИ5 с коллегами на континенте и выразил надежду, что оно не ослабнет после «брексита».