Малобродского освободили под подписку о невыезде

Театрального продюсера Алексея Малобродского отпустили под подписку о невыезде после почти года ареста. О таком решении Следственный комитет объявил после безуспешных попыток изменить меру пресечения на домашний арест, когда бывший директор «Гоголь-центра» был госпитализирован после очередного судебного заседания с инфарктом.

В СК объяснили освобождение Малобродского из-под стражи не только состоянием его здоровья, но и ходом разбирательства: следствие рапортует о завершении сбора доказательств по уголовному делу, а значит, «находясь на свободе, обвиняемый никак не повлияет на результаты расследования».

Ранее Басманный суд Москвы неоднократно отказывался изменить меру пресечения Алексею Малобродскому, последние два раза — по настоянию прокурора и вопреки ходатайству следствия. После очередной неудачи СК раскритиковал Генпрокуратуру за позицию по делу Малобродского. Представители надзорного ведомства в ходе слушаний объясняли, что не понимают, как изменились доводы, которые СК изначально приводил в пользу заключения под стражу, а суд считал достаточно весомыми.

Алексей Малобродского вместе с художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым и их коллегами по проекту «Седьмая студия» обвиняют в хищении десятков миллионов рублей. Это средства, выделенные на постановку спектаклей. Фигуранты дела называют претензии абсурдными. Как минимум одна из работ, упомянутых в числе нереализованных, — пьеса «Сон в летнюю ночь», — получила многочисленные отклики зрителей и критиков.