США открыли посольство в Иерусалиме

США официально открыли посольство в Иерусалиме. На церемонию прибыла представительная американская делегация во главе с заместителем госсекретаря Джоном Салливаном и министром финансов Стивеном Мнучином. В делегацию также вошли зять и старший советник президента Джаред Кушнер, его супруга, дочь и помощник американского лидера Иванка Трамп. Сам Дональд Трамп в Иерусалим не прибыл. В записанном заранее видеообращении к присутствующим он заявил: