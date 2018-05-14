США официально открыли посольство в Иерусалиме. На церемонию прибыла представительная американская делегация во главе с заместителем госсекретаря Джоном Салливаном и министром финансов Стивеном Мнучином. В делегацию также вошли зять и старший советник президента Джаред Кушнер, его супруга, дочь и помощник американского лидера Иванка Трамп. Сам Дональд Трамп в Иерусалим не прибыл. В записанном заранее видеообращении к присутствующим он заявил:
США открыли посольство в Иерусалиме
США открыли посольство в Иерусалиме
"Сегодня Иерусалим - резиденция правительства Израиля. Это дом израильского законодательного органа, Верховного суда и премьер-министра Израиля. Израиль - суверенное государство и, как любое суверенное государство, имеет право определять свою столицу. Однако на протяжении многих лет мы не признавали очевидное, простую реальность, заключающуюся в том, что столица Израиля - Иерусалим".
Иерусалим является "вечной и неделимой" столицей Израиля. С таким заявлением выступил премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Глава кабинета поблагодарил Трампа за перенос посольства в Иерусалим.
"Какой прекрасный день. Запомните этот момент. Это - история", - сказал Нетаньяху.
Трамп принял решение о переносе дипломатической миссии из Тель-Авива в Иерусалим 6 декабря прошлого года сразу после того, как в тот же день заявил о признании Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля. Эти шаги американского президента были негативно восприняты многими странами мира.