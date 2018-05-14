Кровавые столкновения на границе

Жертвами столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа в понедельник стали десятки палестинцев, счет пострадавших идет на сотни. По поступающей информации, около 100 человек получили огнестрельные ранения.

По сообщениям пресс-службы Армии обороны Израиля, в беспорядках в 12 районах вдоль границы сектора Газа принимают участие более 35 тысяч палестинцев. Протестующие жгут покрышки, забрасывают солдат камнями и запускают горящих воздушных змеев с целью поджогов на территории еврейского государства, а также воздушные шары с палестинскими флагами. В ряде мест жители анклава попытались разрушить заградительный забор и прорваться на территорию Израиля

Акции протеста возобновились в понедельник в связи с переводом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Такое решение принял в декабре прошлого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

В понедельник ВВС Израиля нанесли удары по пяти позициям движения ХАМАС в секторе Газа на фоне проходящих в этом палестинском анклаве массовых акций протеста. По информации израильской стороны, воздушные удары были нанесены по пяти целям на территории военного лагеря ХАМАС в населенном пункте Джабалия в ответ на враждебные действия палестинских радикалов. О пострадавших среди палестинцев в результате авиаударов израильская армия не сообщает.

Массовые выступления в Газе в рамках "Марша возвращения" не прекращаются с конца марта, когда палестинцы отмечали День земли в память о шести арабах, погибших в 1976 году во время протестов против отчуждения израильскими властями сотен земельных участков. Семь пятниц подряд они оборачивались столкновениями и беспорядками на границе.