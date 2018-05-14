Открытие посольства США в Иерусалиме

В Иерусалиме торжественно открылось посольство Соединённых Штатов в Израиле. Церемония проходила с участием первых лиц государства. Премьер Биньямин Нетаньяху произнёс речь, в которой назвал священный город «единой и неделимой столицей Израиля». На открытие посольства прибыла американская делегация во главе с зятем и советником президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Открытие посольства израильские СМИ называют скорее символическим актом: в Иерусалиме создадут временную резиденцию для посла, но основную деятельность дипмиссия будет по-прежнему вести в Тель-Авиве. Новое здание посольства в Иерусалиме обещают построить через несколько лет по другому адресу.

Церемония открытия посольства в Иерусалиме проходила на фоне кровопролитного противостояния на границе сектора Газа и Израиля. Только за один день убиты десятки участников протестных акций, сотни палестинцев получили ранения.