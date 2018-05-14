Столкновения в секторе Газа: есть жертвы

Новые столкновения палестинцев с израильской армией вспыхнули в понедельник в Секторе Газа. Местные власти сообщают о гибели 37 человек. Свыше тысячи палестинцев получили ранения. За несколько часов до открытия американского посольства в Иерусалиме десятки тысяч жителей анклава устремились к границе с еврейским государством. Протестующие атаковали разделительный забор безопасности, бросали камни и горящие покрышки в израильских военных.

Ожидается, что серия выступлений под названием "Великий марш возвращения" достигнет пика во вторник. 14 мая Израиль празднует день основания государства, а 15 мая в Палестине отмечают "Ан Накба" - день изгнания сотен тысяч арабов с израильской территории.

Армия Израиля перебрасывает дополнительные войска в Сектор Газа и на Западный берег реки Иордан, готовясь к новым попыткам палестинцев прораватьс я через границу.