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Италия

Сальвини и Ди Майо договорились

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Сальвини и Ди Майо договорились

Сальвини и Ди Майо договорились
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Итальянское "Движение 5 звезд" и партия "Лига" достигли соглашения по программе коалиционного правительства и готовы представить предложения по кабинету министров президенту республики Серджо Маттарелле. Об этом сообщили Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо после ряда деловых встреч и заседаний. Оба лидера занимались составлением некоего "контракта", в котором указаны 15 пунктов программы их совместного правительства, касающихся борьбы с коррупцией, реформы рынка труда, мер по охране окружающей среды и недопущению приватизации водных ресурсов, а также отмены принятой ранее пенсионной реформы.

Пока по-прежнему остается неясно, кто возглавит новый кабинет. Как сообщается, сторонам удалось договориться о том, что общим кандидатом от них станет политическая, а не техническая фигура, не принадлежащая ни к одной из двух политических сил.