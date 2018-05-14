Сальвини и Ди Майо договорились

Итальянское "Движение 5 звезд" и партия "Лига" достигли соглашения по программе коалиционного правительства и готовы представить предложения по кабинету министров президенту республики Серджо Маттарелле. Об этом сообщили Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо после ряда деловых встреч и заседаний. Оба лидера занимались составлением некоего "контракта", в котором указаны 15 пунктов программы их совместного правительства, касающихся борьбы с коррупцией, реформы рынка труда, мер по охране окружающей среды и недопущению приватизации водных ресурсов, а также отмены принятой ранее пенсионной реформы.