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Срочная новость

Италия

«Нужно ещё немного времени»

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«Нужно ещё немного времени»

«Нужно ещё немного времени»
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Формирование правительства Италии откладывается. Лидер популистского движения «Пять звёзд» Луиджи ди Майо взял ещё немного времени на то, чтобы члены его партии смогли высказаться по поводу предполагаемого союза с националистами из «Лиги»:

«Мы с Маттео Сальвини оба согласны с тем фактом, что мы воздержимся от обнародования имени возможного премьера. Мы попросили у президента ещё времени для достижения согласия по формированию кабинета», — сообщил ди Майо.

Движение «Пять звёзд» вышло победителем мартовских парламентских выборов, «Лига» заняла третье место. Программы этих партий весьма отличаются друг от друга. Но если договориться удастся, в Италии появится первое в истории полностью популистское правительство.