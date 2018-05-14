Формирование правительства Италии откладывается. Лидер популистского движения «Пять звёзд» Луиджи ди Майо взял ещё немного времени на то, чтобы члены его партии смогли высказаться по поводу предполагаемого союза с националистами из «Лиги»:
«Нужно ещё немного времени»
«Нужно ещё немного времени»
«Мы с Маттео Сальвини оба согласны с тем фактом, что мы воздержимся от обнародования имени возможного премьера. Мы попросили у президента ещё времени для достижения согласия по формированию кабинета», — сообщил ди Майо.
Движение «Пять звёзд» вышло победителем мартовских парламентских выборов, «Лига» заняла третье место. Программы этих партий весьма отличаются друг от друга. Но если договориться удастся, в Италии появится первое в истории полностью популистское правительство.